AOK-Studie zur Ernährung Nur jede achte Familie in MV achtet auf reduzierten Fleischkonsum Von Karin Koslik | 31.05.2023, 09:38 Uhr

Deutschlandweit ist der durchschnittliche Fleischverzehr in den letzten zehn Jahren zwar um 13 Prozent gesunken. In Mecklenburg-Vorpommern kommt aber noch viel zu oft Fleisch und Wurst auf den Teller – gerade bei Kindern so häufig wie in keinem anderen Bundesland.