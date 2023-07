Niedrigwasser an der Elbe Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Bleckede Niedrigwasser und Sandbank: Elbfähre fährt nicht Von dpa | 18.07.2023, 14:58 Uhr

Eine Sandbank und Niedrigwasser verhindern den Betrieb der Elbfähre „Amt Neuhaus“ bei Bleckede im Landkreis Lüneburg. „Das bedeutet für die Menschen in der Region noch weitere Umwege“, sagte ein Landkreissprecher am Dienstag auf Anfrage. Denn auch die Elbbrücke in Lauenburg wird zurzeit saniert und ist gesperrt. Deshalb war es zuletzt schon an der Fähre „Amt Neuhaus“ zu langen Wartezeiten gekommen. Ausweichen können Pendler und Ausflügler nun noch auf die Fähre „Tanja“ bei Darchau, die trotz des Niedrigwassers noch verkehrt. Der Fährbetrieb dort hat die Betriebszeiten wochentags bis in den späten Abend vorerst bis 23.00 Uhr verlängert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.