Niedrigwasser Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Umwelt Niedrige Wasserstände auch in Seen und Flüssen in MV Von dpa | 24.07.2023, 17:58 Uhr

Die anhaltende Trockenperiode im Frühsommer hat sich auch auf die Wasserstände von Seen, Flüssen und Kanälen in Mecklenburg-Vorpommern ausgewirkt. Doch sind die Folgen des lange Zeit fehlenden Regens offenbar nicht ganz so gravierend wie etwa in der Elbe, die derzeit extrem wenig Wasser führt. Wie ein Sprecher des Umweltministeriums in Schwerin am Montag mitteilte, liegen die Wasserstände im Nordosten zum Teil zwar deutlich unter dem sogenannten Mittelwasser. Doch habe das auf die Schiffbarkeit der vor allem für den Tourismus wichtigen Wasserstraßen bislang kaum Einfluss.