Verwaistes Fahrradschloss Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität in MV Nie zuvor wurden so viele E-Bikes gestohlen Von dpa | 20.12.2022, 10:15 Uhr

Je beliebter Elektroräder bei Radfahrern werden, desto stärker rücken sie in den Fokus von Dieben. In diesem Jahr verschwanden E-Bikes im Wert von 2,4 Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern, laut Kriminalamt ein Rekordwert.