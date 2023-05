Rostocker Landgericht Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Rostock Nicht erschienen: Haftbefehl gegen Ex-Heimbetreiberin Von dpa | 16.05.2023, 14:35 Uhr

Das Landgericht Rostock hat Haftbefehl gegen eine Ex-Pflegeheimbetreiberin erlassen, die sich zum wiederholten Male kurz vor Beginn eines Prozesses gegen sie krank gemeldet hat. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf des besonders schweren Betruges in Millionenhöhe zu Lasten von Kranken- und Pflegeversicherungen. Die 37-Jährige soll mit dem Haftbefehl gezwungen werden, endlich vor Gericht zu erscheinen. Der Prozessauftakt gegen die Frau musste am Dienstag erneut verschoben werden, ein neuer Anlauf soll nun am 25. Mai unternommen werden, wie das Landgericht mitteilte.