Gewerkschaft NGG Von dpa | 23.06.2023, 07:36 Uhr

Im Tarifkonflikt der Nahrungsmittelindustrie in Mecklenburg-Vorpommern wird es weitere Warnstreiks geben. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) die Arbeitgeber bis zur dritten Verhandlungsrunde am 29. Juni zu einem höheren Angebot veranlassen, wie ein NGG-Sprecher am Freitag in Neubrandenburg sagte.