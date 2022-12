Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Foto: IMAGO/M. Popow up-down up-down Umstrittene Ostsee-Pipeline und Klimastiftung New York Times betitelt Manuela Schwesig als eifrige Cheerleaderin für Russland Von Uwe Reißenweber | 03.12.2022, 17:53 Uhr | Update vor 48 Min.

Eine der einflussreichsten Tageszeitungen der Welt, die New York Times, nimmt in einem langen Artikel den Putin-freundlichen Kurs auch in MV unter die Lupe. „Gazprom und deutsche Beamte“ hätten eine „falsche Klimastiftung erfunden“.