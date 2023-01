Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landesregierung Neujahrsempfang von Ministerpräsidentin Schwesig Von dpa | 16.01.2023, 03:18 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt am Montag (11.00 Uhr) zu ihrem Neujahrsempfang nach Greifswald. Es werden rund 300 Gäste etwa aus Politik und Wirtschaft, Kultur, Ehrenamt und Sport erwartet. Zudem will die Regierungschefin den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern verleihen. Er soll in diesem Jahr an die ehrenamtliche Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfegruppe Krebs, Sabine Kirton sowie die Vorsitzende des Landfrauenverbandes, Heike Müller, und den in Mecklenburg geborenen Künstler Günther Uecker gehen.