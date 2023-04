Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Neuerliche Warnstreiks bei Helios-Kliniken angekündigt Von dpa | 19.04.2023, 15:27 Uhr

Vor dem Hintergrund des weiter schwelenden Tarifstreits bei den Helios-Kliniken hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder in Schwerin erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag sollen nach dem Willen der Gewerkschaft alle Operationen ausfallen. Für Freitag sind sämtliche Klinikmitarbeiter in Schwerin zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgefordert worden. Wie eine Kliniksprecherin am Mittwoch bestätigte, wurde eine Vereinbarung zur Gewährleistung des Notdienstes getroffen.