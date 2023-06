Swinetunnel Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Urlaubsinsel Neue Usedom-Zufahrt: Swinetunnel soll eröffnet werden Von dpa | 27.06.2023, 18:50 Uhr

Mit dem Swinetunnel soll am Freitag eine weitere Zufahrt zu der beliebten Urlaubsinsel Usedom eröffnet werden. Nach einer Zeremonie solle der Tunnel am Nachmittag für die Öffentlichkeit freigegeben werden, teilte die Stadt Swinemünde am Dienstag mit. Geplant sind demnach ein Lauf durch den Tunnel und eine Fahrradtour. Ab dem Abend soll dann der Verkehr durch das Bauwerk rollen dürfen.