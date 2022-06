ARCHIV - Hinweisschild vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer Gesundheit Neue Therapien gegen Blindheit in größter Seenplatte-Klinik Von dpa | 08.06.2022, 10:22 Uhr | Update vor 15 Min.

Das größte Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte - das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg - startet nach langer coronabedingter Pause wieder die Gesundheitsforen. Zunächst sollen am 13. Juni neue Therapie- und Behandlungsformen gegen Blindheit im Alter vorgestellt werden, wie eine Sprecherin des Klinikums am Mittwoch sagte.