Das neue Outletcenter soll später auf einem Teil des jetzigen Parkplatzgeländes gebaut werden. Im Hintergrund ist der künftige See mit den Ferienhäusern zu erkennen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Factory-Outlet-Center in MV Neue Shoppingmeile in Wittenburg setzt Händlern in der Region zu Von Torsten Roth | 16.09.2022, 15:49 Uhr

Internet, Corona-Krise, Inflation: Einzelhändler in den Innenstädten kämpfen ums Geschäft. Jetzt könnte ein Fabrikverkauf in Wittenburg ums Geschäft bringen: Was die Umlandregionen von dem Projekt halten.