Der 15. Rügenbrücken-Marathon in Stralsund steht in diesem Monat an. Am Samstag, den 21. Oktober 2023, kommt es aufgrund des Events zu Einschränkungen für Autofahrer und Busfahrgäste. So wird die neue Rügenbrücke in der Zeit von 8.45 Uhr bis etwa 15 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Per Rügendamm oder Fähre auf die Insel

Nach Rügen und wieder zurück kommen Autofahrer weiterhin über den alten Rügendamm. Der Verkehr wird in Stralsund über die Anschlussstelle Altstadt und auf Rügen über die Anschlussstelle Altefähr umgeleitet. Die Ampeln am Rügendammbahnhof und in der Bauhofstraße werden laut einer Mitteilung der Hansestadt abgeschaltet.

Alternativ kann die Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz genutzt werden. Sie pendelt im 30-Minuten-Takt zwischen den Ortschaften.

Einschränkungen beim Parken und Busfahren

Durch die Veranstaltung kommt es auch zu Einschränkungen beim Parken. Die Parkplätze P1 und P2 Werftstraße/Mahnkesche Wiese stehen nicht zur Verfügung. Teilnehmer werden daher gebeten, den den P&R-Parkplatz P3 in der Schwarzen Kuppe zu nutzen.

Auch im Busverkehr kommt es zu Einschränkungen. So kann die Haltestelle Schwarze Kuppe am 21. Oktober 2023 in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr von den Linien 1 und 30 nicht bedient werden. Es ist zudem mit Verspätungen im Stadtverkehr Stralsund zu rechnen.