PRODUKTION - Flüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Pandemie Neue Regularien in Testzentren: Appell an Eigenverantwortung Von dpa | 30.06.2022, 18:24 Uhr

In den Corona-Testzentren Mecklenburg-Vorpommerns werden sich von diesem Freitag an die Regularien ändern. Eine der wichtigsten Neuerungen sei, das Erkrankte mit Covid-19-typischen Symptomen zum Arzt gehen sollen, um sich dort einem kostenlosen Test zu unterziehen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Schwerin mit.