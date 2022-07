ARCHIV - Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk up-down up-down Pandemie Neue Regularien: Corona-Testzentren machen dicht Von dpa | 01.07.2022, 16:27 Uhr

Die neuen Regularien für Corona-Testzentren führen zur Schließung entsprechender Angebote. In Vorpommern schlossen zum Freitag etwa die Universitätsmedizin Greifswald und der Unternehmer Ulf Dohrmann ihre letzten Testzentren. Neben den ohnehin sinkenden Nutzungszahlen habe der nun größere bürokratische Aufwand in Kombination mit geringerer Vergütung und vermutlich noch weniger Tests dazu geführt, sagte der Sprecher der Unimedizin, Christian Arns, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich Dohrmann.