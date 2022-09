Typisch für die Hyalomma sind die gestreiften Beine. Foto: dpa/Andrea Schnartendorff/Robert Koch-Institut up-down up-down Parasiten im Anmarsch Breiten sich tropische Riesen-Zecken auch in MV aus? Von Thomas Volgmann | 03.09.2022, 12:00 Uhr

Sie sind dreimal größer als die bisher in Deutschland bekannten Zecken. Und sie können mit ihrem Biss das gefährliche Krim-Kongo-Fieber übertragen. Hyalomma-Zecken werden immer häufiger in Deutschland gefunden. Auch in MV?