Bei der Brandkatastrophe von Alt Tellin waren etwa 50.000 Schweine getötet, aber nur 1300 gerettet worden. Foto: dpa up-down up-down Nach dem Großbrand in Alt Tellin Neue Brandschutzregeln in Ställen in MV mangelhaft Von Torsten Roth | 16.06.2023, 13:02 Uhr

Knapp 51.000 Tiere starben im März 2021 bei der Brandkatastrophe in einer Großstallanlage. Nach monatelangem Verzug hat das Land jetzt neue Brandschutzregeln vorgelegt. Was geplant ist – und was Kritiker daran stört.