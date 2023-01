Öffentlicher Nahverkehr Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Neubrandenburger Busse fast so voll wie vor Corona Von dpa | 17.01.2023, 16:17 Uhr

Nach zwei Corona-Jahren mit viel weniger Fahrgästen hat der Stadtverkehr Neubrandenburg wieder mehr Passagiere. Wie die Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) am Dienstag mitteilten, wurden 2022 wieder vier Millionen Nutzer in den Bussen der Verkehrsbetriebe registriert. Das seien 92 Prozent des Vor-Corona-Niveaus aus dem Jahr 2019, hieß es. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 lag die Zahl bei 63 Prozent beziehungsweise 67 Prozent.