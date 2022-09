Selig: „Myriaden“ Foto: Universal Music/dpa up-down up-down Neubrandenburg Selig kommen zum Festival „Studio am See“ Von Frank Liebetanz | 13.09.2022, 10:24 Uhr

Neun Bands treten an zwei Tagen in Halle 8 am Yachthafen in Neubrandenburg auf, darunter auch Selig.