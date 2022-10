Rettungswagen Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Neubrandenburg Fußgänger von Zug erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 10.10.2022, 14:40 Uhr

Ein Mann wird an einem unbeschrankten Bahnübergang in Neubrandenburg von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an dieser Stelle.