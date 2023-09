Ludwigslust-Parchim Neu Kaliß veranstaltet 32. Landeserntedankfest Von dpa | 30.09.2023, 17:52 Uhr | Update vor 9 Min. Erntedankfest Foto: Matthias Bein/dpa/ZB up-down up-down

Neu Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) richtet am Sonntag (10.00 Uhr) das 32. Landeserntedankfest aus. Nach dem Gottesdienst in der Johanneskirche soll es einen Festumzug mit rund 100 Wagen durch die Gemeinde und einen Bauernmarkt geben. Am Nachmittag soll die schönste Erntekrone und der schönste Erntewagen ausgezeichnet werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird das Fest eröffnen. Auch Agrarminister Till Backhaus (SPD) und Landesbauernpräsident Detlef Kurreck haben sich angekündigt.