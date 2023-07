Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Pflegeberufe Netzwerk „Pflege in Not“ ruft erneut zu Demonstrationen auf Von dpa | 21.07.2023, 01:47 Uhr

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag Demonstrationen für Verbesserungen in der Pflege geplant. „Außer Lippenbekenntnisse können wir nicht erkennen, dass deutliche Verbesserungen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige auf den Weg gebracht worden sind“, teilte das Netzwerk „Pflege in Not“ am Donnerstag mit. Dieses besteht aus privaten Pflegediensten.