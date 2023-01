Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Geschichte Neonazi Demo darf nicht am Holocaust-Gedenktag stattfinden Von dpa | 27.01.2023, 09:39 Uhr

Die für den heutigen Freitag in Güstrow angemeldete Demo Rechtsradikaler wird wegen des Holocaust-Gedenktages verschoben. Der Versammlungsbehörde zufolge dürfe der Protest unter dem Motto „Schuldkult als Ersatzreligion? Nicht mit uns - nationaler Sozialismus jetzt!“ stattdessen am Samstag oder Sonntag stattfinden, sagte eine Sprecherin des zuständigen Landkreises Rostock am Freitag. Angemeldet wurde demnach eine Versammlung mit 15 bis 30 Menschen.