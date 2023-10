Auf Rangerwanderung in MV Abenteuer Wildnis: Zehn Tourenideen mit Rangern und Rangerinnen Von Anja Bölck | 29.06.2023, 08:00 Uhr | Update vor 38 Min. Im Oktober und November rasten tausende Kraniche in den Nationalparks von MV, bevor sie in den Süden ziehen. Ranger und Rangerinnen laden ein, beim Spektakel der majestätischen Musikanten dabei zu sein. Foto: dpa up-down up-down

Fotosafari zu den Kranichen, Kanutour zum Fischotter, Wanderung zum röhrenden Hirsch. In diesen Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparks in MV gibt es was zu erleben. Unsere wilde Mischung an Ranger-Touren.