Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Nasser Schnee und Glätte: Viele Unfälle im Süden von MV Von dpa | 10.03.2023, 08:17 Uhr

Der Winter gibt nicht auf: Nasser Schnee und überfrorene Straßen haben am Freitag für zum Teil erhebliche Behinderungen auf den Straßen im Süden Mecklenburgs und Vorpommerns gesorgt. Wie Polizeisprecher am Freitag sagten, gab es innerhalb kurzer Zeit im Berufsverkehr mehr als 20 Unfälle, bei denen es bisher zum Glück bei Blechschäden blieb. In einigen Orten fielen bis zu zwölf Zentimeter Neuschnee.