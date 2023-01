Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Nagelgurt stoppt Geisterfahrt über rund 100 Kilometer Von dpa | 08.01.2023, 15:56 Uhr

Mit teils mehr als 210 Stundenkilometern ist eine Geisterfahrerin am Sonntagmorgen über die A20 gerast. Erst nach etwa 100 Kilometern konnten Polizisten die gefährliche Fahrt der 37-Jährigen beenden, nachdem sie die Frau an der Anschlussstelle Grimmen über eine Umleitung auf eine Bundesstraße gelotst hatten. Dort setzten die Beamten einen Nagelgurt ein und stoppten so die Geisterfahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt. Warum die 37-Jährige bei Pasewalk in falscher Richtung auf die Autobahn fuhr und warum sie alle Anhaltesignale und Zeichen ignorierte, war zunächst unklar. Die Untersuchung der Verkehrstüchtigkeit habe keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung ergeben, teilte die Polizei mit.