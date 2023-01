Handwerk Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Ausbildung Nachwuchsmangel - Viele Lehrstellen im Handwerk unbesetzt Von dpa | 20.01.2023, 14:12 Uhr

Nach einem deutlichen Zuwachs an Lehrlingen im Jahr 2021 hat das Handwerk Mecklenburg-Vorpommerns 2022 wieder einen spürbaren Dämpfer hinnehmen müssen. Wie die beiden Handwerkskammern in Rostock und Schwerin am Freitag mitteilten, nahmen im Vorjahr landesweit rund 2000 junge Leute eine Lehre im Handwerk auf. Der Kammerbezirk Rostock zählt demnach 1283, der Kammerbezirk Schwerin 704 Auszubildende im ersten Lehrjahr. Das bedeutete binnen eines Jahres einen Rückgang um etwa 7 Prozent.