Pinguin-Nachwuchs Foto: Anke Neumeister/Deutsches Meeres
Tiere Nachwuchs bei den Pinguinen im Ozeaneum Stralsund Von dpa | 05.04.2023, 18:25 Uhr

Die Humboldt-Pinguine des Ozeaneums in Stralsund haben Nachwuchs bekommen. Nach 42 Tagen im Ei pickte sich das Küken Ende Februar ins Freie, wie das Deutsche Meeresmuseum am Mittwoch mitteilte. Aktuell lebe das Jungtier in der Bruthöhle, wo es von seinen Eltern gewärmt und mit vorverdautem Fisch gefüttert werde. Küken würden so lange wie möglich bei den Eltern gelassen.