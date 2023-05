Bodenfrost Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Nachts weiterhin Frost in Bodennähe erwartet Von dpa | 02.05.2023, 07:38 Uhr

Nach dem warmen und sonnigen Start in den Mai kühlen die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag leicht ab. Zwischen 10 und 13 Grad werden laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Nordosten Deutschlands erwartet. In der Nacht zu Mittwoch kann es bei minus 3 Grad vielerorts sogar nochmal zu Frost kommen.