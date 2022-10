Baustelle Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild up-down up-down Wirtschaft Nachhaltiges Bauen: Verbände und Hochschulen gründen Allianz Von dpa | 28.10.2022, 15:25 Uhr

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will das Thema nachhaltiges Bauen mit einer neuen Allianz stärken. Wie die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte, wollen die Beteiligten sich dafür einsetzen, ein Verständnis für ressourcenschonendes Bauen zu entwickeln, Informationsangebote für Betriebe bereitstellen und auf eine Anpassung der Rahmenbedingungen hinwirken.