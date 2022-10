Ein Mann wird gegen Corona geimpft Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Nachfrage nach neuem Corona-Impfstoff nimmt langsam zu Von dpa | 07.10.2022, 07:06 Uhr

Seit zwei Wochen können in den Impfstellen in Mecklenburg-Vorpommern die an die aktuellen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe genutzt werden. Besonders Risikogruppen wird ein zweiter Booster empfohlen.