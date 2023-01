Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Nachbar passt auf: Mutmaßliche Betrüger gefasst Von dpa | 19.01.2023, 18:03 Uhr

Der Polizei in Vorpommern ist ein Schlag gegen Buch-Betrüger gelungen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurden in Greifswald zwei Verdächtige gefasst, als sie bei einer Rentnerin Verträge abschließen wollten. Gegen die 23 und 25 Jahre alten Männer aus Berlin erließ das Amtsgericht Greifswald am Mittwoch Haftbefehle wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Es bestehe der Verdacht, dass das Duo Teil einer größeren bundesweit agierenden Bande sei.