Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Nach Zusammenstoß mit Reh: Vier Autos beschädigt Von dpa | 15.11.2022, 09:47 Uhr

Ein Wildunfall hat am Dienstagmorgen bei Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vier beschädigte Autos zur Folge gehabt. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieben alle vier Autofahrer unverletzt, aber der Gesamtschaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Nach ersten Untersuchungen war auf der Bundesstraße 392 eine Autofahrerin an einer Bergkuppe mit einem Reh zusammengestoßen. Auf der Gegenseite hielten zwei Autofahrer, um zu helfen. Ein drittes Auto kam hinterher. Dessen Fahrer bremste demnach, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf die zwei Autos auf. Die Straße musste gesperrt werden. Was aus dem Reh wurde, sei noch nicht klar.