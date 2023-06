Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Lohmen Nach tödlichem Unfall: Ermittlungen gegen Traktorfahrer Von dpa | 16.06.2023, 08:06 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor mit Heuwender bei Lohmen (Landkreis Rostock) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen den Traktorfahrer. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Bei dem Unfall war der 80-jährige Autofahrer am Donnerstag mit dem Heuwender kollidiert und noch am Unfallort an den schweren Verletzungen gestorben.