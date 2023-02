Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Nach Stichverletzung nicht mehr in Lebensgefahr: Zeugensuche Von dpa | 27.02.2023, 10:39 Uhr

Der 20-jährige Mann, der am Wochenende mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung in Rostock gefunden wurde, ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die genauen Umstände des Vorfalls aus der Nacht zu Samstag seien aber noch unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugen hatten den Mann aus der Region Rostock hilflos am Samstag zwischen 1.00 und 2.00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Nachtclubs in der Südstadt gefunden.