ARCHIV - Der Schriftzug "Nordex" am Eingang zum Gelände des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Windkraft Nach Schließungsplänen Bundesregierung in Kontakt mit Nordex Von dpa | 10.05.2022, 12:56 Uhr

Die Pläne des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex zur Schließung eines der beiden Standorte in Rostock hat das Bundeswirtschaftsministerium auf den Plan gerufen. „Das Ministerium hat die Entscheidung des Unternehmens, die Rotorblattfertigung in Rostock zu schließen, mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag in Berlin.