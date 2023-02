Unter der Dachmarke BioMarkt haben sich etwa 520 selbstständige BioMärkte und Denns BioMärkte aus Deutschland und Österreich zusammengeschlossen. Foto: David Ebener/dpa up-down up-down Nach Denns in Rostock und KaRo in Schwerin BioMarkt Verbund will weitere Bio-Supermärkte in MV eröffnen Von Sebastian Lohse | 27.02.2023, 15:22 Uhr

Der Bio-Boom wurde zuletzt empfindlich ausgebremst. Dennoch glauben Biomarkt-Betreiber an eine grüne Zukunft und investieren in neue Standorte. Auch in Mecklenburg-Vorpommern.