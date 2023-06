Feuerwehr Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesforstanstalt Nach Regen: Gefälle bei Brandgefahr in MV Von dpa | 19.06.2023, 08:57 Uhr

Bei der Waldbrandgefahr gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nach den Regenschauern der vergangenen Woche ein deutliches West-Ost-Gefälle. In den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim herrscht weiter mittlere bis hohe Brandgefahr, wie die Landesforstanstalt MV in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Montag mitteilte. Das sind Warnstufe drei für das Forstamt Jasnitz und vier im nördlicheren Forstamt Radelübbe.