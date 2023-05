Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Nach Randale in Bergen auf Rügen: Noch keine Spur von Tätern Von dpa | 16.05.2023, 08:40 Uhr

Zwei Tage nach den Verwüstungen am Bahnhof Bergen auf der Insel Rügen und weiteren Schäden in der Stadt sucht die Polizei noch nach den Verursachern. Es gebe noch keine heiße Spur, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. In der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte am Bahnhof, an mehreren Häusern und Autos Sicherheitsglas und andere Scheiben sowie Autoteile zerstört und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.