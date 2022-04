Planung Bundesgartenschau FOTO: Bernd Wüstneck Rostock Nach Planungsstopp: Backhaus informiert Kabinett über Buga Von dpa | 13.04.2022, 07:57 Uhr | Update vor 18 Min.

Nach dem Stopp der bisherigen Planungen für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) die Landesregierung über den aktuellen Stand informiert. Das Kabinett habe ihn gebeten, unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Dazu gehöre die Einberufung einer Sondersitzung der Interministeriellen Arbeitsgruppe Buga. Die Sitzung hatte Backhaus bereits am Freitag nach Bekanntwerden des Planungsstopps angekündigt. Die Terminabstimmung hierzu laufe.