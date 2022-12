Immer weniger Bürger nehmen ihr Recht zur Wahl in Anspruch. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock beteiligten sich lediglich bei 36,9 Prozent. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Nach OB-Wahl in Rostock Welche Rezepte helfen gegen eine geringe Wahlbeteiligung? Von Uwe Reißenweber | 03.12.2022, 13:33 Uhr

Knapp zwei Drittel aller Wahlberechtigten haben bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister in Rostock gar nicht erst mitgemacht. Was raten Wissenschaft und Politik in MV? Bemerkenswert ist nicht nur die SPD-Antwort. Die aber besonders.