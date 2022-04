ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young Ludwigslust-Parchim Nach Lkw-Unfall Staus auf A24 Hamburg-Berlin Von dpa | 26.04.2022, 13:03 Uhr

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Dienstag auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg für größere Behinderungen und Staus gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Lastwagen mit Auflieger am Vormittag bei Wittenburg im Kreis Ludwigslust-Parchim in die Mittelleitplanke geprallt. Diese wurde dabei derart beschädigt, dass die A24 in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Inzwischen werde der Verkehr auf beiden Seiten jeweils über die Standspur vorbei geleitet.