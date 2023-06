Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Nach Kritik des BVG: Regierung legt neues Polizeigesetz vor Von dpa | 13.06.2023, 16:45 Uhr

Die Landesregierung hat auf die Kritik des Bundesverfassungsgerichts am Polizeigesetz Mecklenburg-Vorpommerns reagiert und eine Neufassung vorgelegt. Als unzulässig bewertete Maßnahmen seien rechtskonform angepasst, unzureichende Begründungen präzisiert worden, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag im Landtag in Schwerin bei der Einbringung des Gesetzentwurfs. „Wir setzen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eins zu eins um“, versicherte der Minister, kündigte aber wegen eines erwarteten Urteils auf EU-Ebene bereits weitere Änderungen an. Laut Pegel fanden Hinweise des Landesdatenschutzbeauftragten bereits Eingang in den vorgelegten Entwurf.