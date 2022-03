Schweinezuchtanlage Alt Tellin FOTO: Stefan Sauer Agrar Nach Brand mit 50.000 Tieren: Aus für Riesenställe verlangt Von dpa | 29.03.2022, 13:28 Uhr | Update am 29.03.2022

Am 30. März 2021 brannte eine riesige Schweinezuchtanlage in Vorpommern nieder. Rund 50.000 Tiere wurden getötet. Ein Jahr danach ist noch unklar, woran das lag. Trotzdem werden Konsequenzen für die Tierhaltung angekündigt - und Debatten bei der Konferenz der Agrarminister der Länder am Donnerstag.