Schwerverletzte bei Schlägerei unter Fußballfans Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra up-down up-down Kreis Vorpommern-Greifswald Nach Geldtransport-Überfall: Vernehmung der Sicherheitsleute Von dpa | 02.03.2023, 10:01 Uhr

Nach dem morgendlichen Überfall auf einen Geldtransporter bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) dauert die Fahndung nach den Räubern weiter an. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, werden die betroffenen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, zu dem der Geldtransport gehörte, noch vernommen. Sie wären die einzigen Tatzeugen, die die Autos der Täter gesehen haben könnten. Die Räuber sollen bewaffnet gewesen sein. Es sei aber noch nicht klar, in welcher Weise.