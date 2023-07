Zehn Menschen bekamen 2022 in MV Haftentschädigung. Foto: picture alliance/dpa up-down up-down Mann saß in Bayern unschuldig in Haft Tausende Euro Haftentschädigung auch in MV Von Thomas Volgmann | 14.05.2023, 06:00 Uhr | Update vor 27 Min.

Manfred Genditzki saß 13 Jahre lang in Bayern unschuldig im Gefängnis. Am Freitag sprach ein Münchner Gericht den inzwischen 63-Jährigen Mann, der aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammt, frei. Auch in MV haben 2022 zehn Menschen eine Entschädigung für eine Untersuchungshaft erhalten, die sich im Nachhinein als nicht gerechtfertigt herausgestellt hat.