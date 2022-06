ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Polizeieinsatz Nach Drohung an Schule: Keine Vorkommnisse bei Kontrollen Von dpa | 01.06.2022, 08:26 Uhr

Nach einer Drohung an einer Schule in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat es bei den Polizeikontrollen keine Vorkommnisse gegeben. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, seien die morgendlichen Durchsuchungen und Einlasskontrollen in ruhiger Atmosphäre über die Bühne gegangen. Bis auf einige Eltern, die ihre Kinder abgemeldet hatten, sei das Gros der Schüler zur Schule gekommen.