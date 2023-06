Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Nach Drogentod von 13-Jähriger: Warnung vor Privatermittlung Von dpa | 30.06.2023, 14:05 Uhr

Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen aus Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und weiteren Vorfällen im Zusammenhang mit Ecstasy warnt die Polizei vor eigenständigen Ermittlungen etwa durch Eltern. „Das kann einen im Zweifel selbst in Gefahr bringen, wenn zum Beispiel versucht wird, als Strohkäufer an weitere Informationen zu gelangen“, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Freitag mit. „Ebenso warnen wir vor Selbstjustiz mit Blick auf mögliche Beteiligte oder mutmaßliche Dealer.“