ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Nach Drogen- und Waffen-Razzia Haftbefehl erlassen Von dpa | 15.08.2022, 14:33 Uhr

Nach dem Ausheben einer großen Hanfplantage bei Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) ist der 59-jährige Betreiber in Untersuchungshaft genommen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hat das zuständige Amtsgericht inzwischen Haftbefehl wegen Verdachts des illegalen Drogenanbaus und- handels in großem Stil und Verstößen gegen das Waffengesetz erlassen. Auf dem abgelegenen Grundstück des Tatverdächtigen im Ortsteil Bornhof waren vor wenigen Tagen 1700 Marihuana-Pflanzen samt professioneller Technik und drei scharf geladene Schusswaffen gefunden worden. Der Mann wurde festgenommen.