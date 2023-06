Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Nach Brand von Jugendherberge: Ursache noch unklar Von dpa | 12.06.2023, 10:02 Uhr

Nach dem Brand in einer ehemaligen Jugendherberge in der Feldberger Seenlandschaft (Mecklenburgische Seenplatte) ist die Ursache des Feuers noch unklar. Das Gebäude sei in großen Teilen zerstört und die Ruinen seien einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.